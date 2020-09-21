В Росгвардии появятся политруки

В Росгвардии будет организована военно-политическая работа. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Дополнить (положение) подпунктом 61 следующего содержания: „организует в войсках национальной гвардии военно-политическую работу“», — говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. Указ вступает в силу с 21 сентября 2020 года.
О создании в Росгвардии военно-политических органов ранее заявлял глава ведомства Виктор Золотов. До этого Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны РФ. В задачи органа входит поддержание «морально-политического состояния» военных и «формирование идейно убежденной личности» военнослужащего.
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