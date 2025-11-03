Получившая последнее сообщение Усольцевой подруга семьи рассказала, могла ли семья выжить

Пропавшие в тайге Усольцевы в последний момент приняли решение ехать на отдых именно в это место, заявила Шрайнер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в таежной зоне Красноярского края, в последний момент изменила планы на отдых и отправилась именно в это место. В то время как общественность продолжает надеяться на благополучный исход, близкая подруга Ирины Усольцевой — Мария Шрайнер — рассказал, что странно надеяться на возможность найти живой семью.

«Странно на это надеяться. Но это дело каждого», — заявила Шрайнер. Ее слова приводит aif.ru.

На протяжении месяца непрерывных поисковых мероприятий не удалось обнаружить каких-либо улик. Следственные органы рассматривали различные гипотезы исчезновения семьи: от нападения диких животных до возможного бегства за границу. Согласно данным Следственного комитета, основной версией по-прежнему остается несчастный случай.

Одно из последних сообщений Ирина Усольцева направила именно Марии Шрайнер. В переписке женщина сообщила о смене планов: вместо совместного с супругом посещения тантрических практик семья приняла решение отправиться в небольшую поездку. «Хочу вместо этого побыть с мужем, в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей. У нас не часто это, мы в выходные строим наш дом, в будни работаем, встречаемся на завтраках, иногда на ужинах, и в постели, и созваниваемся», — говорится в сообщении Ирины.

В переписке женщина также отметила улучшение своего эмоционального состояния в последнее время. Она рассказала, что стала просыпаться «с радостью и любовью, без откатов назад». Кроме того, Ирина Усольцева упомянула о намечающемся переходе к более устойчивому материальному положению в семье. Однако через несколько дней после этой переписки женщина вместе с супругом и дочерью пропала без следа.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября. Семья отправилась на прогулку в районе скалы Буратинка, расположенной в Кутурчинском Белогорье, и не вернулась обратно.