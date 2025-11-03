Получившая последнее сообщение Усольцевой подруга семьи рассказала, могла ли семья выжить
Пропавшие в тайге Усольцевы в последний момент приняли решение ехать на отдых именно в это место, заявила Шрайнер
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в таежной зоне Красноярского края, в последний момент изменила планы на отдых и отправилась именно в это место. В то время как общественность продолжает надеяться на благополучный исход, близкая подруга Ирины Усольцевой — Мария Шрайнер — рассказал, что странно надеяться на возможность найти живой семью.
«Странно на это надеяться. Но это дело каждого», — заявила Шрайнер. Ее слова приводит aif.ru.
На протяжении месяца непрерывных поисковых мероприятий не удалось обнаружить каких-либо улик. Следственные органы рассматривали различные гипотезы исчезновения семьи: от нападения диких животных до возможного бегства за границу. Согласно данным Следственного комитета, основной версией по-прежнему остается несчастный случай.
Одно из последних сообщений Ирина Усольцева направила именно Марии Шрайнер. В переписке женщина сообщила о смене планов: вместо совместного с супругом посещения тантрических практик семья приняла решение отправиться в небольшую поездку. «Хочу вместо этого побыть с мужем, в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей. У нас не часто это, мы в выходные строим наш дом, в будни работаем, встречаемся на завтраках, иногда на ужинах, и в постели, и созваниваемся», — говорится в сообщении Ирины.
В переписке женщина также отметила улучшение своего эмоционального состояния в последнее время. Она рассказала, что стала просыпаться «с радостью и любовью, без откатов назад». Кроме того, Ирина Усольцева упомянула о намечающемся переходе к более устойчивому материальному положению в семье. Однако через несколько дней после этой переписки женщина вместе с супругом и дочерью пропала без следа.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября. Семья отправилась на прогулку в районе скалы Буратинка, расположенной в Кутурчинском Белогорье, и не вернулась обратно.
Ранее специалист в области криминалистики Михаил Игнатов охарактеризовал пропажу семьи Усольцевых как странное происшествие. Он отметил, что за всю свою профессиональную деятельность не сталкивался с подобными прецедентами, и пропажа всей семьи действительно вызывает недоумение. Согласно разъяснениям Игнатова, типичными случаями в горной местности являются исчезновения отдельных туристов или альпинистов, тела которых впоследствии обнаруживают в расщелинах или на ледниках. Однако ситуация с семьей не содержала никаких объективных факторов, которые могли бы привести к одновременной гибели всех членов семьи. Специалист не исключил версию о том, что семья могла преднамеренно исчезнуть и покинуть страну.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.