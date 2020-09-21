21 сентября 2020

В России разработали еще одну вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Третья вакцина от коронавируса допущена до клинических испытаний Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.

«Планируется, что в исследованиях примет участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных. Добровольным участникам исследований предоставят всю необходимую информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минздрава РФ.

Испытания начнутся в ближайшем будущем в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. После вакцинации, как отмечается, участники будут находиться в стационаре на протяжении 16 дней. Завершить этот этап работы врачи намерены в ноябре этого года.

Сейчас в стране, как напомнили в ведомстве, зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Проходят клинические испытания вакцины, разработанной новосибирским Центром «Вектор».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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