В России разработали еще одну вакцину от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.
«Планируется, что в исследованиях примет участие более трех тысяч добровольцев, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных. Добровольным участникам исследований предоставят всю необходимую информацию о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах, сопряженных с участием в исследовании», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минздрава РФ.
Испытания начнутся в ближайшем будущем в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. После вакцинации, как отмечается, участники будут находиться в стационаре на протяжении 16 дней. Завершить этот этап работы врачи намерены в ноябре этого года.
Сейчас в стране, как напомнили в ведомстве, зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Проходят клинические испытания вакцины, разработанной новосибирским Центром «Вектор».
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