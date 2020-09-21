Российский актер и режиссер Никита Михалков увидел компьютерную графику на фотографиях, сделанных во время акцией протеста в Минске. Своим мнением он поделился на своем youtube-канале «БесогонTV».
«Это я вам говорю как профессионал. Вы можете мне поверить. Видите эту фотографию? Какое море людей, посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом. Это чистая компьютерная графика», — заявил режиссер, комментируя фотографию, сделанную во время протестов в Минске.
Также Михалков обратил внимание на другое фото — площади Независимости, сделанное сверху. Он подчеркнул, что на снимке не видно стеклянного купола фонтана. Вместо него стоят люди. «Это невозможно», — добавил он.
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