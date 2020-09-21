Дежурный из ИВС оказался владельцем автопарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тавде (Свердловская область) сотрудники ФСБ проводят проверку в отношении сотрудника местного ОВД Константина Ветлугаева. Об этом сообщил URA.RU осведомленный источник.

«Проверкой установлено, что Ветлугаев имеет в собственности автотранспортные средства. В частности: МАЗ 54329 1994 года выпуска; полуприцеп Fruehauf 1998 года выпуска; Iveco Stralis АТ440 2004 года выпуска, полуприцеп Krone 2002 года выпуска, Iveco Stralis 450 2008 года выпуска. Предполагается, что с 2017 года Ветлугаев вел предпринимательскую деятельность по транспортировке грузов. В октябре 2018 года заключил договоры с директором ООО „ЛТК-Параллель“ Ветлугаевой О.Н., то есть со своей супругой», — рассказал инсайдер. Сотрудники ФСБ предполагают, что в действительности техника принадлежит бывшему сотруднику полиции Тавды, ныне высокопоставленному чиновнику администрации города.

От официальных комментариев в ФСБ пока воздерживаются. По данному факту полиция так же проводит свою проверку. «По действующему законодательству сотрудникам полиции запрещено заниматься параллельно коммерческой деятельностью. В настоящее время по указанию руководства ОВД проводится служебная проверка, в рамках которой и устанавливаются более точные обстоятельства по выше названному должностному лицу, которое работает рядовым дежурным в местном ИВС. Заранее, до получения итогов проверки, было бы неправильно делать однозначные выводы о причастности или непричастности его к какому-либо нарушению. Вместе с этим отмечу, если сведения о совместительстве подтвердятся, безусловно последуют необходимые меры реагирования вплоть до увольнения из полиции», — прокомментировал начальник пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.