Отсутствие Дмитрия Ноженко на рабочем месте — одна из причин переноса праймериз «ЕР» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Ленинского района Екатеринбурга, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Ноженко заболел коронавирусом, сообщили URA.RU источники в городских структурах власти. По этой причине «ЕР» скорректирует состав выборщиков на праймериз в Ленинском районе перед довыборами в гордуму Екатеринбурга. Как стало известно URA.RU, это явилось одним из оснований для переноса предварительного голосования с 22-го на 25 сентября.

«Некоторые выборщики „Единой России“ связаны с Ноженко по общественной работе и поэтому включены в список контактных. В настоящее время для них ограничено участие в очных мероприятиях в целях безопасности. С новыми выборщиками предстоит провести консультации», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. По его словам, частичная замена выборщиков согласована с федеральным руководством «ЕР». В пресс-службе свердловского исполкома «ЕР» URA.RU подтвердили предстоящие корректировки в списках выборщиков.

Отсутствие Ноженко, по информации URA.RU, осложнило переговоры единороссов с выборщиками на праймериз. Ответственные за результат партийцы в последние дни не могут выйти на связь с Наталией Топорковой — замом Ноженко, которая курирует довыборы в гордуму в Ленинском округе. По неподтвержденным сведениям, она находится в отпуске. Получить комментарий Дмитрия Ноженко на момент публикации не удалось. В пресс-службе районной администрации подтвердили, что чиновник находится на больничном.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября по двум округам — Ленинскому и Верх-Исетскому. Ранее URA.RU писало, что, согласно установке от региональных властей, на праймериз «Единой России» в Ленинском округе должен быть поддержан предприниматель Виталий Чачин, который ранее был связан со «Справедливой Россией». Его участие в кампании лоббирует авторитетный бизнесмен, контролирующий большинство в думе и пытающийся подчинить себе мэра Екатеринбурга.