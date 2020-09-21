Курганские онкобольные ездят на лечение за 150 км от дома

Курганские больные раком ездят на химиотерапию на электричке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пациенты с диагнозом онкология вынуждены ездить на сеансы химиотерапии из Шадринска в Курган. В местной больнице нет препарата, а в курганской нет мест. Об этом URA.RU рассказала дочь онкобольного из Шадринска Ирина Абсатарова.

«Мы еще успели отцу несколько сеансов провести в шадринской больнице, а потом отправили в Курган на химию. Это очень тяжело. Надо рано встать, ехать 150 км в одну сторону. В Кургане в больнице не пропускают из-за коронавируса. А папа очень плохо ходит. Приходится ругаться, чтобы пустили с ним. Это настоящий ад», — поделилась переживаниями Абсатарова.

С ее слов, в больнице объяснили, что в местное отделение химиотерапии не пришел препарат. Поставщик отказался отправлять лекарство из-за повышения цены и долга у больницы.

По сведениям инсайдера из числа медиков, в аналогичной ситуации пациенты всех пяти районов, которые лечатся в шадринской больнице. «Эти бедные люди добираются на электричке до Кургана. Потом садятся на автобус. В больницу при этом их не кладут, мест нет, отправляют после химии обратно», — уточнил медик.

В департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

По данным Росстата за 2018 год, Курганская область лидирует в УрФО по смертности от новообразований. На 100 тысяч человек приходится 248 умерших от новообразований. Средний показатель по Уралу — 205 человек, а по стране 203.