У свердловской сборной по боксу сменился главный тренер

Сергей Фомин с 2017 года участвовал в подготовке юниорской сборной по боксу Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Свердловская областная федерация бокса назначила нового главного тренера. Им стал 32-летний специалист Сергей Фомин. С 2011 года он работал в спортивной школе Богдановича и за это время подготовил трех мастеров спорта РФ по боксу, семь кандидатов в мастера спорта и более ста спортсменов массовых разрядов.

Приказ о назначении Фомина подписал председатель правления областной федерации бокса Сергей Евланов, сообщили в пресс-службе спортивной организации: «Сергей Фомин считается одним из лучших молодых специалистов по подготовке спортсменов высокого уровня. На протяжении своей профессиональной деятельности имеет ежегодный, постоянный стабильный спортивный результат».

За время работы Фомина в Богдановиче его воспитанники неоднократно становились победителями Уральского федерального округа и призерами России по боксу. Кроме того, с 2017 года Фомин участвовал в подготовке юниорской сборной России к международным турнирам и первенству Европы по боксу.

По словам Евланова, федерация бокса стремится привлекать к работе таких молодых специалистов, как Фомин, так как они обладают «свежим взглядом на развитие спорта»: «Также для них важно получение новых знаний, развитие и профессиональный рост, что в дальнейшем способно привести к отличным результатам». Сам Фомин ставит перед собой задачу повысить результаты свердловских спортсменов на российском и международном уровне.