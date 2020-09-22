На место были вызваны саперы Фото: Алена Полозова © URA.RU

В почтовое отделение Бундестага в Берлине поступила подозрительная посылка. Охрана здания подозревает, что там может быть взрывчатка.

«В Бундестаг на почту доставили подозрительную посылку. Саперы уже в пути», — пишет издание Berliner Morgenpost со ссылкой на столичную полицию. В СМИ отметили, что находку квалифицировали как «нетрадиционное взрывное и зажигательное устройство». При этом не сообщается, откуда была прислана посылка.

Представитель Бундестага, уточняет Berliner Morgenpost, заявил, что на почтовой рентгеновской проверке обнаружена посылка, содержимое которой неясно. Сейчас ее проверяют специалисты Управления государственной уголовной полиции Берлина, добавил он.