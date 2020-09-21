Мэрия Екатеринбурга нашла способ борьбы с бизнесом из 90-х

Война с киосками в Екатеринбурге длится более года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга собралась судиться с владельцами екатеринбургских киосков, которые не заключили договоры аренды торговых мест. Об этом на заседании комиссии гордумы по экономическому развитию заявила председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова.

По ее словам, проводимая в городе реформа нестационарной торговли требует, чтобы до конца года все владельцы нестационарных торговых объектов (НТО) заключили с муниципалитетом соответствующие договора. Однако часть киоскеров сопротивляется. «От нас требуют от мэрии невыполнимых условий: бессрочного продления договоров аренды торговых мест», — заявила Фирстова.

Между тем, по словам лидера Союза предпринимателей НТО, чиновница искажает факты. «Мы предлагаем автоматическую пролонгацию, если место в схеме не будет продано на аукционе, и ровно до момента продажи места на следующем аукционе. О бессрочной пролонгации речи не идет. Мы понимаем, что о бессрочной пролонгации речи идти не может, но пока торги не прошли, пусть киоск стоит и приносит деньги в городской бюджет — что в этом плохого?!» — прокомментировал Денис Рудаков. Он отметил, что напротив — именно городские чиновники используют киосочную реформу в качестве повода для передела рынка.

Например, в Ботаническом микрорайоне один из ларьков был исключен из cхемы размещения НТО и снесен. После этого администрация выделила место под киоск другому предпринимателю, а когда у того начались проблемы с законом, выяснилось, что земля под киоском муниципалитету уже не принадлежит, рассказал Денис Рудаков.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о намерении городских властей очистить улицы города от киосков. Нестационарную торговлю он назвал «криминализованным бизнесом», обвинил в уклонении от налогов и незаконной продаже спиртного. В ответ на это владельцы НТО пригрозили властям митингами и социальным взрывом. Кроме того, они написали жалобу на Высокинского губернатору Евгению Куйвашеву.