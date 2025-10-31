Двухэтажное здание бывшего клуба теперь занимает коворкинг Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге клуб Bla Bla Bar не возобновил работу после выявленных нарушений требований пожарной безопасности. На месте бывшего места отдыха теперь располагается коворкинг, заметил корреспондент URA.RU.

Площадь нового пространства федеральной сети составляет 2240 квадратных метров. Наряду с рабочими местами в офисе функционирует кафетерий-хаб, предлагающий посетителям закуски, кофе, чай и свежие фрукты. Также здесь расположены 10 переговорных комнат, 13 zoom-кабинок для приватных разговоров и спортивная зона с душевой. Кроме того, предусмотрена возможность работы на крыше, где оборудованы зоны для работы и отдыха.

Клуб Bla Bla Bar неожиданно закрылся в августе, когда правоохранители оцепили бар. Сотрудники уверяли, что заведение откроется, но позже руководство заявило о приостановке работы. Позже оказалось, что Bla Bla Bar закрыли судебные приставы за нарушение требований пожарной безопасности.

