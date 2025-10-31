Свердловчане срывают план по вакцинации от гриппа

Свердловчане не так охотно идут вакцинироваться от гриппа за свои деньги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловчане неохотно проходят вакцинацию от гриппа за счет собственный средств. План по вакцинации взрослого населения, которому не положена бесплатная прививка, выполнен менее чем на четверть. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов.

«Значительно отстает в этом году вакцинация взрослого населения за счет собственных средств или средств работодателя. Привито всего 97 726 человек, что составляет 24,2% от плана. Всего необходимо привить 816 966 человек», — рассказал Харитонов.

При этом в рамках национального календаря прививок ситуация развивается активно. Среди тех, кто подлежит бесплатной вакцинации, на 30 октября за счет федерального бюджета в Свердловской области привито 1 472 492 человека. Это практически 55% от плана. За счет областного бюджета план выполнен уже 68%.

Предлагается, что работодатель должен заключить договор с медицинской организацией, и на денежные средства предприятия будет закуплена вакцина самой медицинской организацией. Не все вакцины можно закупить самостоятельно. В аптечной сети есть только вакцины «Гриппол Плюс» и «Гриппол Квадривалент».

Чтобы привиться, необязательно идти в поликлинику. Вакцинация проходит в торгово-развлекательных центрах, где привили уже свыше тысячи человек. Прививочные кабинеты работают в пятницу с 12 до 19 часов и в субботу с 10 до 15 часов.