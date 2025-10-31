«Верный солдат партии»: коллеги высказались о скончавшемся свердловском депутате
Свои соболезнования выразили депутаты заксо и КПРФ
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Коллеги выразили соболезнования родным депутата заксобрания Свердловской области Евгения Букреева, который умер на 75-м году жизни. Спикер областного парламента Людмила Бабушкина назвала его мудрым наставником и истинным патриотом.
«Светлая память о Евгении Михайловиче Букрееве навсегда сохранится в сердцах депутатов заксо. Людмила Бабушкина от лица парламентариев региона выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Евгения Букреева», — передала соболезнования Бабушкиной пресс-служба заксо.
Александр Ивачев, руководитель фракции КПРФ, в которой состоял Букреев, также прокомментировал трагедию: «[Это] тяжелая утрата для уральцев, партийной организации КПРФ и меня лично. Он был верным солдатом партии до последних своих дней, надежным товарищем, примером ответственности, преданности делу и самопожертвования. В руководящих органах Свердловского обкома КПРФ он неизменно был голосом опыта и мудрости, наставником молодежи», — написал Ивачев в соцсетях.
Другой коммунист Габбас Даутов в беседе с URA.RU заявил, что Букреев был человеком с большой буквы. «Это был простой человек и хороший товарищ. Он всегда поддерживал нас всех. Я рад, что был знаком с ним. Очень жаль, что он ушел так рано. Но самое главное, что он прожил достойную жизнь. Евгений Михайлович принес много пользы своим ученикам, своему городу и жителям области. Приношу соболезнования родным, близким и жителям города», — сказал Даутов. «Светлая память о Евгении Михайловиче Букрееве сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать», — высказались в гордуме Кировграда.
Букреев был одним из старейших депутатов региона. Он избирался в думу Кировграда на протяжении семи созывов. До избрания в заксо в 2021 году он 35 лет возглавлял школу №3 в Кировграде. Еще раньше работал в отделе культуры горисполкома и занимал должности в комсомольской и партийной структурах. Букреев входил в комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления, где решал вопросы развития муниципальных образований. Информации о дате и месте похорон пока не поступало.
