«Верный солдат партии»: коллеги высказались о скончавшемся свердловском депутате

Коллеги выразили соболезнования родным депутата заксобрания Свердловской области Евгения Букреева, который умер на 75-м году жизни. Спикер областного парламента Людмила Бабушкина назвала его мудрым наставником и истинным патриотом.

«Светлая память о Евгении Михайловиче Букрееве навсегда сохранится в сердцах депутатов заксо. Людмила Бабушкина от лица парламентариев региона выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Евгения Букреева», — передала соболезнования Бабушкиной пресс-служба заксо.

Александр Ивачев, руководитель фракции КПРФ, в которой состоял Букреев, также прокомментировал трагедию: «[Это] тяжелая утрата для уральцев, партийной организации КПРФ и меня лично. Он был верным солдатом партии до последних своих дней, надежным товарищем, примером ответственности, преданности делу и самопожертвования. В руководящих органах Свердловского обкома КПРФ он неизменно был голосом опыта и мудрости, наставником молодежи», — написал Ивачев в соцсетях.

Другой коммунист Габбас Даутов в беседе с URA.RU заявил, что Букреев был человеком с большой буквы. «Это был простой человек и хороший товарищ. Он всегда поддерживал нас всех. Я рад, что был знаком с ним. Очень жаль, что он ушел так рано. Но самое главное, что он прожил достойную жизнь. Евгений Михайлович принес много пользы своим ученикам, своему городу и жителям области. Приношу соболезнования родным, близким и жителям города», — сказал Даутов. «Светлая память о Евгении Михайловиче Букрееве сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать», — высказались в гордуме Кировграда.