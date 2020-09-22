Володин попросил звездного депутата Госдумы перейти на удаленку

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Возрастных депутатов Госдумы просят не приходить на заседания из-за COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Владимира Бортко перейти на удаленный режим работу. Режиссер находится в группе риска по коронавирусу.

«Пожалуйста, перейдите в кабинет и из кабинета отслеживайте работу, встраивайтесь в нее дистанционно», — цитирует Володина РИА «Новости». При этом Бортко сможет приходить в зал заседаний по необходимости.

Ранее Володин обращался к парламентариям, которые находятся в преклонном возрасте или имеют противопоказания, с просьбой перейти на удаленку. Об этом он, в частности, просил депутатов Валентину Терешкову, Артура Чилингарова и Владимира Ресина.

Позднее Владимир Бортко назвал требование Володина ультимативным. В разговоре с «Подъемом» он отметил, что мог бы не уходить из зала заседаний, однако «внял голосу разума».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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