Многодетным семьям станет необязательно жить на Ямале пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для получения материнского капитала в ЯНАО больше не нужно будет жить на территории региона в течение пяти лет. Однако условие оседлости сохранится, срок уменьшится до одного года. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов.

Новые правила выплаты капитала прописаны в законопроекте на сайте правительства. Документ вносит изменения в предыдущую версию за 2011 год. В обновленной версии пятилетний срок проживания предлагается заменить на однолетний. Также ямальцы, родившие третьего ребенка до 31 декабря 2019 года и не получившие маткапитал, потому что не прожили в ЯНАО пять лет, теперь смогут обратиться за правом на выплаты.

Документ предстоит утвердить губернатору Артюхову. Правила вступят в силу со дня официального опубликования закона.

В настоящий момент в ЯНАО действует региональный материнский капитал за рождение второго ребенка. Его размер составляет 150 тысяч рублей в дополнение к федеральной выплате. За рождение третьего и последующих детей суммы достигают 500 тысяч рублей.

В марте многодетные родители сообщили URA.RU, что им запретили использовать маткапитал за пределами ЯНАО. Семьи получили землю для строительства в другом регионе, однако не смогли потратить средства ямальского капитала на эти цели. В окружном правительстве подтвердили, что пользоваться выплатой можно только на Ямале.