Анонсированный губернатором Шумковым проект на грани провала

В 2020 году в Кургане планируется отремонтировать более 30 фасадов домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до конца сентября планируется отремонтировать более 30 фасадов домов в центре города, однако работы идут только на пяти объектах. Об этом URA.RU сообщил руководитель РОО «Общественный контроль ЖКХ» Иван Камшилов. Данный ремонт анонсировал губернатор региона Вадим Шумков.

По словам Камшилова, все подрядчики были определены, но жители домов жалуются, что работы на местах не ведутся. «Работы идут только на пяти объектах, а там, где начали, работы были брошены. Сейчас идут жалобы, потому что все фасады ободраны. Если дожди пойдут, стены могут промокнуть», — рассказал он. Камшилов добавил, что контракты заключены до 30 сентября.

Директор городского Управления капитального строительства Андрей Чудаков объяснил URA.RU, что вопросы по данной теме следует направить в пресс-службу мэрии Кургана. Представитель одного из подрядчиков ремонта фасадов РСФ «Феникс» Николай Комогоров также рекомендовал корреспонденту обратиться в городскую администрацию. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу городской мэрии, также URA.RU направило запрос в областной департамент информационной и внутренней политики.

2 февраля Вадим Шумков сообщил, что в центре Кургана в 2020 году отремонтируют фасады 33 домов. 23 июля, по его данным, были заключены контракты только на 12 фасадов. Он связал нехватку работников с выросшим объемом задач.