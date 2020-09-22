Кадыров поручил курировать два района Чечни своему племяннику

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил куратором Гудермесского и Шелковского районов своего племянника Идрис Черхигов. Он будет совмещать эту работу с должностью руководителя чеченского управления ГИБДД, которую занимает с 2017 года.
«Черхигов провел совещание в Шелковском районе, где обсудил наиболее острые проблемы, требующие решения, а также на месте решил ряд вопросов, которые были у местных жителей», — приводит слова инсайдера из правительства Чечни «Кавказский узел». Он отметил, что новый куратор предложил главам сельских поселений провести субботники по санитарной очистке улиц.
Ранее указанные районы Чечни курировал министр внутренних дел Руслан Алханов. Источник не смог ответить, почему его отстранили от этой должности, подчеркнув, что решение принимал лично Рамзан Кадыров.
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