В Минобороны отчитались об отражении более сотни дронов

Над территорией Курской области было уничтожено 26 БПЛА. В Самарской области было перехвачено 18 беспилотников. В Краснодарском крае уничтожено шесть. Также шесть дронов были перехвачены над территорией Брянской области. Над территорией Воронежской, Липецкой и Оренбургской областей было уничтожено по два БПЛА в каждом регионе. Над территорией Волгоградской, Тульской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря было уничтожено по одному БПЛА.