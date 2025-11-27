Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Минобороны отчитались об отражении более сотни дронов

Минобороны РФ: в ночь на 27 ноября было уничтожено 118 украинских БПЛА
27 ноября 2025 в 11:30
Наибольшее количество дронов было перехвачено над территорией Белгородской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 27 ноября было уничтожено 118 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 23:00 мск 26 ноября до 8:30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наибольшее количество дронов было перехвачено над территорией Белгородской области — 52 БПЛА.

Над территорией Курской области было уничтожено 26 БПЛА. В Самарской области было перехвачено 18 беспилотников. В Краснодарском крае уничтожено шесть. Также шесть дронов были перехвачены над территорией Брянской области. Над территорией Воронежской, Липецкой и Оренбургской областей было уничтожено по два БПЛА в каждом регионе. Над территорией Волгоградской, Тульской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря было уничтожено по одному БПЛА.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что с начала 2025 года подразделение ПВО «Барс» ликвидировало свыше десяти тысяч украинских беспилотников, которые пытались совершить атаки на регион. ВСУ предприняли значительное число попыток нанести урон жилым помещениям и унести жизни мирных граждан. В настоящее время в области сохраняется непростая оперативная обстановка.

