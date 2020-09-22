Мясников предупредил об опасности лечения народными средствами

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Александр Мясников. Москва
Народные методы лечения могут нанести вред здоровью, предупредил Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Народные методы лечения, такие как ингаляция картофельным паром и полоскание рта перекисью, опасны для здоровья. С таким заявлением выступил теледоктор Александр Мясников.

Марганцовка — хороший антисептик, но применять его для глаз крайне опасно, заявил телеведущий. «Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз», — приводит РИА «Новости» слова Мясникова из эфира «России 1».

Перекись водорода отлично промывает раны, но не подходит для полоскания или питья, отметил Мясников. Вместо марганцовки и перекиси врач призывает использовать современные антисептики. Ингаляция картофельным паром грозит ожогами слизистой, отметил он.

С особенной осторожностью Мясников призывает относиться к лечению травами. Для их правильного применения нужны знания, а неправильно использование неправильно собранного и высушенного растения грозит последствиями, вплоть до смерти.

Также нужно быть аккуратным с использованием медицинских банок, отметил теледоктор. Мясников рассказал историю когда он, будучи медбратом, ставил банки пациенту и случайно уронил горящую вату ему на спину.

Ранее Мясников раскрыл способ «отсрочить смерть', передает телеканал 360. По мнению телеведущего, жизнь продлевает ожидание чего-то хорошего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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