Россия бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН

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Вакцина от коронавируса доказала свою эффективность и безопасность, заявил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75 сессии Генассамблеи организации.

«Россия готова бесплатно дать вакцину от коронавируса сотрудникам ООН», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Путина. Глава государства подчеркнул, что российская вакцина доказала свою эффектинвость и безопасность. Также Путин предложил провести по вакцине онлайн-конференцию высокого уровня.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. Разработкой сыворотки занимался центр имени Гамалеи. В сентябре первые партии средства поступили во все регионы России, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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