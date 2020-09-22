Россия бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75 сессии Генассамблеи организации.
«Россия готова бесплатно дать вакцину от коронавируса сотрудникам ООН», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Путина. Глава государства подчеркнул, что российская вакцина доказала свою эффектинвость и безопасность. Также Путин предложил провести по вакцине онлайн-конференцию высокого уровня.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. Разработкой сыворотки занимался центр имени Гамалеи. В сентябре первые партии средства поступили во все регионы России, передает RT.
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