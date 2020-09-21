Вячеслава Володина спасла позиция полпреда — не допускать публичных конфликтов во власти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Александр Колесников, который входит в пул оппонентов спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина, в последний момент снял с обсуждения свою инициативу, по которой председатель думы должен ежегодно отчитываться перед коллегами. Как сообщил URA.RU источник, это связано с установкой полпредства президента РФ в УрФО о прекращении публичных конфликтов во власти Екатеринбурга.

Чтобы заставить спикера ежегодно отчитываться перед депутатами (о расходах, заключенных соглашениях и работе аппарата), Колесников предложил изменить регламент представительного органа. Этот вопрос должны были рассмотреть на заседании комиссии по местному самоуправлению 23 сентября. «Однако Колесников неожиданно попросил снять его с рассмотрения», — поделился инсайдер.

«Это связано с позицией полпреда [президента РФ в УрФО Николая Цуканова] о недопущении публичных конфликтов во власти. Поэтому, пока инициативу не согласуют с окружными и областными руководителями, ее обсуждение решено остановить», — объяснил URA.RU другой источник, знакомый с ситуацией. Сам Колесников не ответил на звонок корреспондента.

На встрече с редакторами региональных СМИ 16 сентября Цуканов заявил, что в Екатеринбурге прекратилось политическое противостояние между мэрией и гордумой. Также он осудил депутатов, публично критиковавших исполнительную власть.