22 сентября 2020

Россиянам придется платить за онлайн-сервисы вдвое больше

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Развлекательные услуги в интернете подорожают на 48% Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

После пандемии коронавируса цены на онлайн-сервисы в России могут вырасти на 31%. При этом некоторые развлекательные услуги в интернете подорожают на 48%. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Kearney.

«После пандемии расходы россиян на услуги связи и цифровые сервисы могут вырасти на 31%, в абсолютном выражении прирост составит около 7 евро или 624 рублей», — передает «Коммерсант» данные исследования.

Наиболее перспективными направлениями для роста выручки в России аналитики считают развлекательные сервисы, стоимость которых в России потенциально может вырасти на 48% — с нынешних 534 рублей до 793 рублей. Отмечается, что рынок онлайн-услуг в РФ менее развит, чем в Европе. Именно из-за этого существует потенциал его роста в цене. Аналитики считают, что с наибольшей вероятностью в России подорожают музыкальные сервисы, сервисы аудиокниг, новостей и киберспорта. Затраты россиян на онлайн-образование может вырасти на 20%.

Ранее о росте цен на интернет россиян предупреждало информационно-аналитического агентство TelecomDaily. Причиной повышения цен на проводную связь компании назвали ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, а именно режим изоляции, который вызвал снижение доходов клиентов, а также падение курса рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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