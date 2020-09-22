Россиянам придется платить за онлайн-сервисы вдвое больше

После пандемии коронавируса цены на онлайн-сервисы в России могут вырасти на 31%. При этом некоторые развлекательные услуги в интернете подорожают на 48%. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Kearney.
«После пандемии расходы россиян на услуги связи и цифровые сервисы могут вырасти на 31%, в абсолютном выражении прирост составит около 7 евро или 624 рублей», — передает «Коммерсант» данные исследования.
Наиболее перспективными направлениями для роста выручки в России аналитики считают развлекательные сервисы, стоимость которых в России потенциально может вырасти на 48% — с нынешних 534 рублей до 793 рублей. Отмечается, что рынок онлайн-услуг в РФ менее развит, чем в Европе. Именно из-за этого существует потенциал его роста в цене. Аналитики считают, что с наибольшей вероятностью в России подорожают музыкальные сервисы, сервисы аудиокниг, новостей и киберспорта. Затраты россиян на онлайн-образование может вырасти на 20%.
Ранее о росте цен на интернет россиян предупреждало информационно-аналитического агентство TelecomDaily. Причиной повышения цен на проводную связь компании назвали ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, а именно режим изоляции, который вызвал снижение доходов клиентов, а также падение курса рубля.
Подписывайтесь на URA.RU в