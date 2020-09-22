Курганским школьникам приходится мерзнуть на улице перед уроками

По словам родителей, детям приходится стоять в холодную погоду возле школ из-за коронавирусных ограничений (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители школьников Курганской области жалуются, что их детям приходится мерзнуть на улице в холодную погоду возле образовательных учреждений. Об этом в соцсетях рассказали жители города.

«На улице идет дождь, дети замерзли, стоят 20 минут на улице, учителя нет», — написала 23 сентября в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган» одна из родительниц. Речь в ее посте шла о школе в селе Иковка.

О такой же проблеме два дня назад сообщил житель Кургана в комментариях в instgram-аккаунте губернатора региона Вадима Шумкова. «Сегодня +6, дождь и ветер, а дети стоят и ждут пока им разрешат зайти в школы», — написал пользователь apelsin_v_karameli. Он добавил, что не все дети из-за разных причин не могут прийти на учебу ко времени, которое назначили для их класса.

Второму обратившемуся ответили представители областного департамента образования и науки. «Специалистами по данным фактам проводятся проверки. Недопустимо, чтобы дети мерзли на улице», — сообщили они. URA.RU направило в пресс-службу департамента вопросы по теме.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в школах для классов разработан индивидуальный график, когда им приходить на учебу. В начали сентября жительница Кургана пожаловалась, что из-за долгого ожидания на улице у детей поднялась температура. Ранее в департаменте образования отвечали, что детей, которые пришли в школу раньше времени, в здание образовательного учреждения может провести учитель.