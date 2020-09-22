Уникальное природное явление было открыто в 1989 году Фото: скриншот с видео

Астроном из города Ирбита (Свердловская область) Илья Янковский сумел зафиксировать уникальное природное явление — спрайты. Астроном вел съемку все лето, а сейчас смонтировал наиболее удачные кадры.

«Красные спрайты в деталях. Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съемки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления», — пояснил Илья Янковский.

Спрайты — это уникальное природное явление, которое было открыто астрономами относительно недавно — в 1989 году. Первым их увидел американский астроном-эксперт Джон Уинклер, который почти полвека проработал в NASA. Это гигантские молнии, которые бьют не вниз, как те, что можно увидеть в грозу, а вверх в термосферу, на высоту до 130 км над Землей. Воздух горит синим и белым пламенем, поэтому обычные молнии имеют такую окраску. Насыщенность термосферы азотом окрашивает спрайты в красный цвет.

«Это действительно редкое явление и данная съемка качества мирового уровня. Спрайты открыты не так давно, и подобных красивых съемок мало. Стоит отметить, что в плане астрономических наблюдений Ирбит вообще уникальное место, хотя находится всего в 250 километрах от Екатеринбурга, там небо чаще бывает чистое: у нас облачность, а там в это же время ясно», — считает астроном из УрФУ Владилен Санакоев.