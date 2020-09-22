Курганский губернатор назвал кандидата на пост сенатора

Губернатор Шумков (справа) предложил на пост сенатора кандидатуру Сергея Муратова (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил кандидатуру промышленника Сергея Муратова на пост сенатора от региона. Об этом он сообщил 23 сентября на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU.

«Не могу не сказать о личной поддержке. Муратова предлагаю на пост представителя в Совет Федерации. Человек достойный», — сказал Шумков. Также он добавил, что поддерживает кандидатуру Дмитрия Фролова на пост председателя облдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Муратов является наиболее вероятным кандидатом на пост члена Совета Федерации от Курганской области. Он победил в Притобольном округе, где возглавлял список партии «Единая Россия».