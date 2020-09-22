В Кургане под крики из зала выбрали кандидата в спикеры облдумы

Единороссы предложили на пост председателя облдумы Дмитрия Фролова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В реготделении партии «Единая России» выбрали кандидата на пост председателя Курганской облудмы. Большинство членов проголосовало за Дмитрия Фролова. Об этом стало известно на конференции регионального отделения партии, передает корреспондент URA.RU. Некоторые собравшиеся криками предлагали кандидатам не выступать с речью перед голосованием.

По итогам голосования, из 44 человек за Фролова проголосовали 40 собравшихся. За второго кандидата — Федора Ярославцева — четыре человека. Перед голосованием кандидатам предлагали выступить с речью, однако некоторые из собравшихся криками из зала просили не выступать их. Они это обосновали тем, что и так знают обоих, но кандидаты решили выступить.

Ярославцев до голосования заявил, что не хочет быть председателем облдумы. «Вадим Михайлович [Шумков] сказал, что у нас провал в животноводстве. Я бы хотел там еще поработать, а председательство в областной думе будет мешать мне», — объяснил он.

Дмитрий Фролов был председателем Курганской областной думы предыдущего созыва. Ранее политики и политологи поделились с URA.RU мнением, что он сохранит свой пост. 23 сентября его кандидатуру на новый срок поддержал губернатор региона Вадим Шумков. Выборы председателя облдумы состоятся на первом заседании 25 сентября.