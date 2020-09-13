Человек Шумкова займет ключевой пост в облдуме Кургана

Новая интрига для курганских элит: сохранит ли Дмитрий Фролов (слева) пост председателя облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Более половины мандатов в новом, седьмом созыве Курганской областной думы достанутся новичкам. Согласно предварительным итогам голосования, опубликованным в ГАС «Выборы», 18 из 34 депутатов впервые прошли в региональный парламент Зауралья. Теперь появилась новая интрига: кто займет в лояльной губернатору облдуме руководящие посты. Одна из ключевых должностей, по данным инсайдеров, достанется главе Варгашинского района Валерию Яковлеву, которого считают близким к губернатору Вадиму Шумкову.

«„Единую Россию“ будет представлять 10 списочников. Также у нас победили все 17 одномандатников. Итого 27 мандатов. Мы результаты 2015 года практически повторили (в шестом созыве у „ЕР“ было 28 мандатов — прим.ред.)», — рассказал URA.RU секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев. Также предварительно КПРФ получит три мандата, ЛДПР — два мандата, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — по одному мандату.

В Курганской областной думе — глобальное обновление состава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным Кафеева, кандидаты-списочники от «Единой России» пока не проходят по Кетовскому и Куртамышскому округам, а также по пяти из шести округов в Кургане. Предварительно места в облдуме сохранят действующие депутаты Константин Гладковский, Дмитрий Фролов, Дмитрий Ильтяков, Андрей Шиншин, Валерий Порубов, Александр Брюханов, Федор Ярославцев, Владимир Сажин, Максим Харлов, Александр Обласов, Марат Исламов, Владимир Казаков, Евгений Кафеев, Владимир Алейников и Сергей Муратов. Последний считается основным претендентом на пост сенатора. Если его кандидатуру поддержат депутаты, вместо Муратова мандат может получить действующий депутат Елена Воронович.

Среди новичков-единороссов в облдуму с большой долей вероятности проходят железнодорожник Сергей Поваренко, депутат Курганской гордумы Татьяна Хильчук, бывший сотрудник регионального департамента строительства Борис Чепурной, директор ООО «Логиново» Олег Логинов, глава Варгашинского района Валерий Яковлев, депутат Юргамышской районной думы Роман Хохлов, бывший замгубернатора Курганской области Вадим Шумков (тезка губернатора), председатель Сафакулевской сельской думы Зинфира Закурдаева, директор ОАО «Синарский щебеночный карьер» Денис Хахалов, исполнительный директор ООО «Агро-Клевер» Валерий Сусляков, депутат Шадринской городской думы Сергей Максимов.

Кроме того, Дмитрий Ильтяков предварительно проходит в думу по партийному списку и как одномандатник, поэтому мандат достается депутату гордумы Кургана Любови Силантьевой, которая выдвигалась вторым номером в окружном списке. Впрочем, инсайдеры отмечают, что она также может отказаться от мандата в пользу директора по развитию ООО «Правосудие» Дмитрия Раиника (третий номер). Окончательный список единороссы обещали раскрыть к концу дня.

Виктор Зырянов (на фото) вместе с коллегой по КПРФ Натальей Воробьевой могут перейти из городского парламента в областной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

От оппозиции с большей долей вероятности пройдут кандидаты от округов, где результат партии оказался самым высоким. От КПРФ это действующие депутаты гордумы Кургана Наталья Воробьева и Виктор Зырянов, а также директор по развитию ООО «КТП» Сергей Федотов. Все трое выдвигались по областному центру. Зырянов, руководитель курганских коммунистов, сообщил URA.RU, что окончательное решение еще не принято. «Это будет решать бюро», — пояснил он.

ЛДПР показала лучший результат на Кетовском округе, где первым номером в списке шел партийный лидер Владимир Жириновский. Он, скорее всего, откажется от мандата в пользу действующего депутата облдумы Юрия Ярушина. Также шансы попасть в региональный парламент есть у представителя партии предпринимателя Николая Соловьева. Дозвониться до Ярушина, возглавляющего региональное отделение ЛДПР, URA.RU не удалось.

Юрий Ярушин (справа) пройдет в облдуму, если Владимир Жириновнский откажется от мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Судя по предварительным результатам, которые поступают из комиссий, у „Справедливой России“ лидирует территориальная группа Куртамышская. Исходя из этого, мандат достанется [директору ООО „Эльбрус“] Роину Цховребову — он первый в партийном списке по этому округу. Как одномандатник он проиграл своему ближайшему конкуренту около 30 голосов», — рассказали URA.RU в региональном отделении «СР».

От «Партии пенсионеров» может пройти региональный партийный лидер, предприниматель Ярослав Климко. Получить его комментарии не получилось — Климко не ответил на звонок URA.RU.

Теперь основная тема кулуарного обсуждения среди курганских элит — кто займет в облдуме руководящие посты.

Большинство опрошенных URA.RU политиков сходятся во мнении, что Дмитрий Фролов сохранит за собой пост спикера.

«Он наиболее вероятный кандидат», — подтвердил URA.RU политолог Сергей Ширяев. «Но традиционно за этот пост борьба будет. И я думаю, что кто-то конкуренцию ему составит», — добавил эксперт. Получить оперативные комментарии самого Фролова URA.RU не удалось.

Валерия Яковлева (слева) называют одним из кандидатов на должность первого зампредседателя облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Намного сложнее ситуация с кандидатами на пост первого зампредседателя думы. Ранее эту должность занимал Владимир Хабаров, но в этом году он отказался от участия в выборах. «Это однозначно должен быть опытный политик. Кроме того, желающим ее занять придется отказаться от собственного бизнеса. Один из наиболее вероятных кандидатов — Яковлев. Его избрание в облдуму уже означает, что он должен сложить полномочия главы района. Кроме того, ему доверяет [губернатор Вадим] Шумков. Яковлев много лет руководил Варгашинским районом — это родина Шумкова», — поделился с URA.RU источник, близкий к властям региона.

Яковлев не стал комментировать URA.RU возможное назначение в руководство облдумой. «Пока ничего не могу сказать. Решать будут, как я понимаю, депутаты», — пояснил он.

Среди действующих председателей комитетов свои места в облдуме сохранили все, за исключением Владимира Остапенко — председателя аграрного комитета. Его заместитель Александр Немиров не участвовал в предвыборной гонке. Инсайдеры URA.RU считают, что с высокой долей вероятности это направление могут возглавить Алейников, Брюханов, Обласов или Ярославцев.

«Финансовый и экономический комитеты, вероятнее всего, останутся за Исламовым и Кафеевым. Это очень сложные направления, ставить туда политиков без опыта, скорее всего, не будут», — считают собеседники URA.RU. Наиболее острую борьбу за руководство социальным блоком инсайдеры ожидают между Воронович (замдиректора РНЦ «ВТО») и Шумковым (руководитель пенсионного фонда РФ по Курганской области).

«Очень разношерстная команда. Я думаю, что сами единороссы на данный момент не знают, кого будут куда выдвигать», — рассказазал Ширяев. Он предположил, что решение о кандидатах на руководящие посты будет приниматься после официального оглашения результатов выборов в облдуму. В региональном отделении «Единой России» заявили URA.RU, что пока рано комментировать кадровые назначения в облдуме.