Российский истребитель случайно сбили на учениях

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Самолет разбился из-за попадания ракеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тверской области во время учений разбился истребитель Су-30. По информации региональных экстренных служб, самолет был случайно сбит.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений», — цитирует ТАСС собственного источника в спасательном ведомстве. Предположительно, снаряд был выпущен другим самолетом.

По информации пресс-службы Западного военного округа, истребитель разбился во время тренировочного полета. Экипаж воздушного судна успел катапультироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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