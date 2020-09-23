Российский истребитель случайно сбили на учениях

Самолет разбился из-за попадания ракеты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тверской области во время учений разбился истребитель Су-30. По информации региональных экстренных служб, самолет был случайно сбит.

«Предварительно, причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений», — цитирует ТАСС собственного источника в спасательном ведомстве. Предположительно, снаряд был выпущен другим самолетом.

По информации пресс-службы Западного военного округа, истребитель разбился во время тренировочного полета. Экипаж воздушного судна успел катапультироваться.