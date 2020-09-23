В рационе россиян есть продукты, которые способствуют развитию онкологических заболеваний. В разговоре с URA.RU руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева раскрыла, от чего стоит отказаться, чтобы спасти свое здоровье.
Продукты, провоцирующие развитие рака
- Красное мясо. Чрезмерное употребление красного мяса и продуктов из переработанного мяса (колбасы, сосиски) может приводить к колоректальному раку (онкологии кишечника). Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять красное мясо не чаще двух раз в неделю.
- Продукты, подвергшиеся глубокой промышленной обработке и содержащие трансжиры. Фастфуд и полуфабрикаты также могут приводить к онкологическим заболеваниям. Однако если употреблять фастфуд раз в несколько месяцев, это вряд ли негативно отразится на состоянии здоровья, уточняет она. По словам эксперта, все зависит от количества и регулярности потребления.
Какие продукты снижают риск появления онкозаболеваний
- Если большую часть времени питаться разнообразно, включать в рацион много овощей, бобовых, белка и клетчатки, то шансы появления онкологических заболеваний, связанных с питанием, не будут повышаться.
- Клетчатка, которая содержится в овощах, фруктах, ягодах и зелени, выводит вредные вещества из организма и способствует улучшению состояния микробиоты. От этого зависит защита от ряда заболеваний.
Ранее команда французских ученых сообщила, что ежедневное употребление сока или газировки может нанести вред здоровью. Эти напитки повышают риск появления онкозаболеваний на 18%, а риск рака молочной железы — на 22%, сообщает «Ридус».
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