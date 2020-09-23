Вирусолог призвал россиян смириться с коронавирусом

Запрещать людям общаться — плохой выход из ситуации с коронавирусом, считает вирусолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С коронавирусом придется смириться, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Эксперт объяснил, что даже в пандемию нельзя запрещать людям общаться.

«Карантинные меры не должны напрягать и раздражать людей, иначе их никто соблюдать не будет», — поделился Альтштейн мнением с «Ридусом». Это значит, что нельзя жестко ограничивать общение и встречи граждан, так как они просто не могут жить «в вакууме», уверен вирусолог.

Альтштейн назвал единственный выход из этой ситуации, с вирусом придется научиться жить. Перед этим студенты, которые вышли в университеты после снятия самоизоляции, жаловались на тяжелые условия из-за карантина. Оказалось, что ходить в масках в аудиториях со слабой вентиляцией это невыносимо.

23 сентября выяснилось, что вакцина от коронавируса опасна для тех, кто уже заразился COVID. Прививка может ухудшить состояние больного.