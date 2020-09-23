Почему вакцину от коронавируса опасно ставить больным COVID

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Инфекция может активизироваться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация больного COVID-19 от коронавируса может негативно отразиться на его здоровье. Об этом URA.RU заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Если человек заражен коронавирусом, его не стоит прививать. Зараженного человека никак не спасет эта прививка, а может и ухудшить его состояние. Если в организме уже есть инфекция, она может активироваться», — отмечает Альтштейн. Но при бессимптомном течении болезни, как считает вирусолог, это никак не скажется на здоровье инфицированного.

К тому же вакцина будет бесполезна больному COVID-19, так как иммунитет от прививки вырабатывается не так быстро. На это может потребоваться больше месяца, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что больным коронавирусом нельзя вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что прививка не является лечебным препаратом. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов также добавил, что прививка противопоказана тем, кто незадолго до этого выпил алкоголь, а также при наличии высокой температуры, передает радио Sputnik.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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