В начале эфира журналист несколько раз повторил слово «мразь», которое часто использует реальный Соловьёв Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Юморист Азамат Мусагалиев спародировал журналиста Владимира Соловьева, высмеяв его привычку оскорблять героев своего эфира. Видео опубликовано на YouTube-канале ТНТ.

Комик, представившись ведущим Владимиром Соловьевым-Разбойниковым, провел передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM». В начале эфира он несколько раз повторил слово «мразь», которое часто использует реальный телеведущий в своей речи.

Журналист призвал просыпаться с утра пораньше, чтобы как можно скорее начать ненавидеть Америку. «Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — сказал Соловьев-Разбойников.

Основную часть своих заявлений пародийный журналист высказал в ходе словесных пререканий с «гостем» — коллегой Владимиром Познером. Узнав о поездке гостя во Францию к другу, Соловьев-Разбойников заявил, что нет другого объяснения для выезда за границу, кроме как вызволение приятеля из плена.

Ранее во время политического ток-шоу «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко и назвал его мразью.