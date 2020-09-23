Сэкономить при покупке валюты поможет ее конвертация на Московской бирже в системе электронных лотовых торгов. Об этом рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.
«На бирже разница с рыночными курсами будет минимальна», — цитирует Бахтина «Прайм». По словам эксперта, купить валюту на бирже сейчас можно и в мобильных приложениях. Однако необходимо учитывать, что в отличие от банка, брокер удержит доли процента от сделки в виде комиссии.
Бахтин отметил, что обмен валюты стал сейчас популярным и доступным. Существуют специальные мобильные приложения, позволяющие купить валюту. В 20-х числах каждого месяца рубль укрепляется со стороны налогового периода. В эти дни компании активно конвертируют валюту в рубли для налоговых платежей. Если в процесс не вмешиваются неблагоприятные факторы, то в это время курс становится более выгодным.
Ранее аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что на среднесрочном горизонте есть вероятность ослабления национальной валюты, пишет RT. Другие экономисты прогнозируют увеличение курса доллара на 15 рублей, если Запад введет новые ограничения против России.
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