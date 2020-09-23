Юрист объяснил тонкости закрытия кредитной карты

Для закрытия кредитной карты погашения задолженности будет недостаточно. Необходимо лично обратиться в отделение банка и убедиться, что к клиенту нет никаких претензий. Об этом рассказал председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.
«Необходимо прийти в банк, закрыть счет, убедившись, что у банка нет претензий к гражданину, например, в виде штрафных санкций за просрочку платежей или досрочное расторжение договора», — цитирует агентство «Прайм» Соловьева. Также эксперт рекомендует сохранить документы о закрытии карты, а через несколько месяцев снова связаться с банком, чтобы убедиться, что открытых счетов нет.
При оформлении кредитной карты следует внимательно читать договор, особенно то, что написано мелким шрифтом. «Там могут быть прописаны условия, о которых человек даже не подозревает, особенно в случае досрочного закрытия карты», — предупреждает эксперт.
Ранее стало известно, что россияне все чаще отказываются от оформления новых банковских карт. Это связано с сокращением программ лояльности для клиентов и отменой кешбэка, пишет «Утро.ру». Вместе с тем, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян предупредил, что банки могут ужесточить правила выдачи кредитных карт, сообщает «Национальная служба новостей».
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