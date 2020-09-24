В РФ призвали ловить пьяных водителей с помощью новых технологий

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Николай Патрушев призвал пристальнее следить за нарушителями Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России нужно вводить технологии, которые не позволят людям в состоянии алкогольного опьянения управлять автомобилем. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля», — сказал Патрушев. Он подчеркнул, что нужно пристально следить за нарушителями, передает ТАСС. Особое внимание нужно уделить тем, кто нарушает правила систематически и подвергает жизни других опасности.

Для проверки водителей общественного и коммерческого транспорта на алкоголь можно использовать специальную систему. Она включает в себя ИК-термометр, камеру с технологией распознавания лиц, тонометр для измерения давления и алкотестер, пишут «Ведомости». Стационарный комплекс стоит 180 тысяч рублей, переносной — 130 тысяч рублей.

В России за восемь месяцев больше всего ДТП произошло в Москве. ХМАО занимает первое место в списке регионов, где произошло больше всего «пьяных» аварий. Ранее в Минпромторге обсудили план разработки концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе, пишет RT. Их стоимость может составлять от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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