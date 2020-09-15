15 сентября 2020

Названы регионы-лидеры по числу ДТП

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Общее число ДТП снизилось на 11% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России за восемь месяцев количество ДТП снизилось на 11% и составило 99,1 тысяч. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД.

Больше всего аварий произошло в Москве (4,7 тысяч), Краснодарском крае (4 тысячи) и Санкт-Петербурге (3,2 тысячи). По числу ДТП с летальным исходом лидирует Чукотка, Ненецкий АО и ЯНАО. А ХМАО занимает первое место в списке регионов, где произошло больше всего «пьяных» ДТП. Также в перечень входит Воронежская и Новосибирская области.

В ГИБДД отметили, что выросло количество аварий с неисправными автомобилями. Гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев считает, что это ожидаемо. «Если с техосмотром ничего не поменяется в ближайшее время, то аварий станет еще больше», — передает его слова «Коммерсант».

Ранее ГИБДД России предложило увеличить скоростной порог для транспортных средств на высокоскоростных трассах сначала до 130 км/ч, а потом и до 150 км/ч. В Госавтоинспекции ожидают, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году сведет к минимуму смертность на российских трассах

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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