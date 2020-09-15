Названы регионы-лидеры по числу ДТП

В России за восемь месяцев количество ДТП снизилось на 11% и составило 99,1 тысяч. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД.
Больше всего аварий произошло в Москве (4,7 тысяч), Краснодарском крае (4 тысячи) и Санкт-Петербурге (3,2 тысячи). По числу ДТП с летальным исходом лидирует Чукотка, Ненецкий АО и ЯНАО. А ХМАО занимает первое место в списке регионов, где произошло больше всего «пьяных» ДТП. Также в перечень входит Воронежская и Новосибирская области.
В ГИБДД отметили, что выросло количество аварий с неисправными автомобилями. Гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев считает, что это ожидаемо. «Если с техосмотром ничего не поменяется в ближайшее время, то аварий станет еще больше», — передает его слова «
Ранее ГИБДД России предложило увеличить скоростной порог для транспортных средств на высокоскоростных трассах сначала до 130 км/ч, а потом и до 150 км/ч. В Госавтоинспекции ожидают, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году сведет к минимуму смертность на российских трассах
Подписывайтесь на URA.RU в