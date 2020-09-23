23 сентября 2020

Свердловская статистика COVID вышла из коридора стабильности

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Число заболевших вновь выросло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 24 сентября зафиксирован 131 новый случай COVID-19. При этом замгубернатора Павел Креков неоднократно называл коридор в 120-130 новых случаев отражением стабильной ситуации с коронавирусом. Ранее 131 заболевший фиксировался 13 сентября.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, состояние 105 госпитализированных с COVID оценивается как тяжелое. «98 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 407. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — уточнили в штабе.

За сутки в регионе умерло семеро больных COVID-19. Общее число смертей достигло 587 случаев. На 24 сентября выздоровело 66 человек. Общее число выздоровевших — 21 390 свердловчан. С начала пандемии в области заболело 28 299 человек

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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