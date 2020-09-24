Глава центра «Вектор»: когда прививаться от коронавируса повторно

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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, пенсионерка, вакцина, прививка, пожилая женщина, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Ставить прививку от COVID-19 придется через три года Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом, который разрабатывает их лаборатория, потребуется только через три года. Отрывок интервью с ним для фильма «Опасный вирус. Вакцины» опубликовала Наиля Аскер-заде в Instagram.

«После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года», — сказал Максютов. Также в фильме приводятся слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что в мире таких вакцин, как эта разрабатывается очень мало.

Третий этап исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре, передает RT. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее зарегистрируют ближайшее время, пишет «Национальная служба новостей».

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Когда в России появится вторая вакцина от коронавируса, кому и как часто надо делать прививку от ковида? Неизвестные подробности про «Спутник V». А также впервые раскроем секреты работы в лаборатории, где хранится самая большая коллекция в мире вируса оспы. Все это в новом фильме «Опасный Вирус. Вакцины». Премьера — в эту субботу, в 20:45 на канале «Россия 1».

Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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