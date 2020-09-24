Глава центра «Вектор»: когда прививаться от коронавируса повторно

Ставить прививку от COVID-19 придется через три года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом, который разрабатывает их лаборатория, потребуется только через три года. Отрывок интервью с ним для фильма «Опасный вирус. Вакцины» опубликовала Наиля Аскер-заде в Instagram.

«После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года», — сказал Максютов. Также в фильме приводятся слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что в мире таких вакцин, как эта разрабатывается очень мало.

Третий этап исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», может начаться в октябре, передает RT. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее зарегистрируют ближайшее время, пишет «Национальная служба новостей».