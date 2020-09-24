Курс евро превысил 90 рублей

Евро вновь поднялся выше 90 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс евро вновь поднялся выше 90 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Это произошло уже второй раз за неделю.

По состоянию на 11:25 курс евро дорожал на 25 копеек по сравнению с закрытием торгов в среду и достиг 90,15 рубля. Последний раз выше отметки в 90 рублей евро торговался 21 сентября. Доллар, в свою очередь, дорожал на 26 копеек и стоил 77,34 рубля.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рубль восстановится только в 2021 году. Это связано с тем, что в России сильная зависимость от внешнего рынка и недостаточно развит собственный. При этом российская валюта недооценена из-за страха инвесторов.

По мнению члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, к концу года курс может достичь отметки в 85 рублей за доллар. И на этом падение курса российской валюты не остановится, и в следующие год-два он может упасть и до 100 рублей к доллару, пишет «Национальная служба новостей».