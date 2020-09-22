Министр Решетников ответил, когда перестанет падать курс рубля

Рубль восстановится только в 2021 году, поскольку в России сильная зависимость от внешнего рынка и недостаточно развит собственный. Об этом, отвечая на вопросы членов комитета Совфеда по экономической политике, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Курс рубля пока что скорректирован в сторону ослабления. Ожидаем его возвращения к фундаментальным уровням в конце текущего-начале следующего года», — уточнил министр.
Также он подчеркнул, что российская валюта недооценена из-за страха инвесторов. «Но эта проблема кроется в структуре нашей экономики. Нужно повышать зависимость от внутреннего рынка, разрабатывать собственную финансовую систему, улучшать национальный инвестклимат, развивать новые инвестиционные проекты, совершенствовать законодательство и вводить новые финансовые инструменты. Если мы начнем эту сложную и неблагодарную работу сейчас, то через 5-7 лет зависимость рубля от внешних колебаний будет снижаться», — пояснил глава Минэкономразвития.
По данным на 22 сентября, доллар торгуется по 76,03 рубля, евро держится на уровне 89,6 рубля. В последний раз такие показатели были зафиксированы в начале сентября. Ранее в Минэке заявляли, что среднегодовой курс доллара составит 71,2 рубля.
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