В Екатеринбурге меценаты открыли бесплатную столовую для бедных

«Гипербола» будет поставлять продукты для обедов благотворительной столовой Фото: Дарья Попова

Возле Шарташского рынка в Екатеринбурге открылась благотворительная столовая, продукты для которой будет поставлять одна из торговых сетей города «Гипербола». Социальный проект открыли учредители благотворительного фонда «Общество Малышева 73» Игорь Заводовский и его бизнес-партнер Константин Погребинский. Для города это уже вторая столовая, первую еще в 1997 году на Бебеля, 166 открыл уральский меценат Игорь Алтушкин, и Заводовский не отрицает, что ориентировался именно на него.

Помещение под проект выкупили в 2019 году, его стоимость составила 20 млн рублей, еще 15 млн ушло на ремонт и закупку оборудования. На вопрос о том, правда ли столовая открыта на собственные деньги бизнесмена, а не на деньги фонда, Игорь Заводовский ответил: «Средства действительно личные — мои и Погребинского».

Владелец «Гринвича» вдохновлялся примером Игоря Алтушкина, который открыл первую столовую в 1997 году Фото: Общество Малышева 73

28 сентября в 9:00 столовая начнет принимать нуждающихся. Ежедневно планируется 12 заходов посетителей по 80 человек, но в первое время на работу могут повлиять карантинные меры, и вместо 960 нуждающихся в день будет запускаться в два раза меньше. «Через социальные службы мы уже раздали около 930 ежедневных талонов», — уточняет руководитель проекта Елена Сурина. Себестоимость каждого обеда составляет 100 рублей.

По словам Игоря Заводовского, перед открытием в течение года его команда исследовала работу первой в городе благотворительной столовой на Бебеля: «Хочу сказать спасибо Игорю Алтушкину, у него такая столовая существует много лет, и мы по ней учились, как все устроено. Идея была в том, чтобы разнести столовые в разные концы города, и чтобы у горожан была возможность бесплатно питаться. Та столовая кормит планово до 1500 человек в день, может быть скоро мы выйдем на эти же цифры. Но это большой поток, который тяжело освоить», — прокомментировал Заводовский, но сделал акцент на том, что это не бизнес, поэтому благотворители «ни в коем случае не конкурируют».

Кроме бесплатного писания нуждающиеся смогут получить юридическую помощь, это направление курирует Марк Заводовский, сын владельца «Гринвича». Кроме этого, к организаторам уже начали обращаться простые горожане, у которых тоже есть возможность помогать. Как реализовывать через столовую этот вид помощи, в фонде пока не знают, но обещают придумать.