Кто составит конкуренцию Путину на Нобелевской премии мира

Владимира Путина предложили номинировать на Нобелевскую премию мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину, которого предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира писатель Сергей Комков, в борьбе за премию могут составить конкуренцию блогер Алексей Навальный, американский лидер Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг. Однако пока все они лишь кандидаты на выдвижение.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не имеет отношения к выдвижению кандидатуры Путина на премию. Помимо Путина, на премию мира 2020 года также предложили выдвинуть блогера Алексея Навального. Также в списке номинантов могут оказаться экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также ее муж блогер Сергей Тихановский.

На премию в этом году претендует президент США Дональд Трамп за его роль в заключении договора о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Среди других номинантов — премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и экоактивистка Грета Тунберг.

Нобелевской премии мира в разные годы были удостоены те или иные известные люди. В том числе, советский физик-ядерщик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев. Нобелевскую премию мира также получили президенты США Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон. Премию мира получил и 44-й президент США Барак Обама за усилия по укреплению международной дипломатии.

Среди обладателей премии, кроме упомянутых, есть американский проповедник Мартин Лютер Кину, который вел борьбу за равноправие темнокожих. Была премирована также основатель организации «Сестры — миссионерки любви» Мать Тереза и Далай-лама. Еще одной известной личностью, удостоенной премии мира, стал Нельсон Мандела — за подготовку основы для новой демократической Южно-Африканской Республики.