Директор психинтерната возглавил думу в Курганской области

В Шадринске (Курганская область) спикером гордумы избран директор психоневрологического интерната «Зеленый Бор» Владимир Пикалин (член «Единой России»). Депутаты большинством голосов избрали его председателем. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, знакомые с ситуацией. Соответствующая информация размещена и на сайте администрации.
Оппонентом Пикалина была председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Загваздина («Справедливая Россия»). «В результате голосования за Пикалина проголосовали 20 вновь избранных депутатов (19 единороссов и примкнувший к ним депутат-коммунист Игорь Оболдин), за Загваздину 4 депутата», — отметил источник.
По словам одного из жителей Шадринска, у избирателей были вопросы к работе Пикалина когда он был действующим депутатом гордумы прежнего созыва. «На сайте администрации отсутствует отчет депутата Пикалина о работе за 2019 год. Кроме того, он ранее отказался отвечать на вопросы о своей работе в должности председателя комиссии по социальной политике Шадринской гордумы», — уточнил инсайдер.
На сайте мэрии говорится, что Пикалина после избрания поздравил глава Шадринска Виктор Ермишкин. Он акцентировал внимание на том, что новый спикер «консолидирует решения думы, несмотря на разную партийную принадлежность». Владимир Пикалин, в свою очередь, отметил, что полностью осознает свою меру ответственности как председателя думы. «Надеюсь, совместную работу, которую мы будет проводить, по достоинству оценят наши избиратели», — сказал он.
Получить комментарии Пикалина URA.RU не удалось, по номеру рабочего телефон никто не ответил. По закону ему необходимо будет отказаться от должности директора психоневрологического интерната.
Новый состав Шадринской гордумы избран 13 сентября. Из 24 мандатов 19 досталось «ЕР», три — «СР», один — КПРФ, еще один мандат — у самовыдвиженца Максима Подгорбунских.
Подписывайтесь на URA.RU в