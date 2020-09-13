Единороссы ослабили позиции в думе протестного курганского города

В Шадринске единороссы упускают победу как минимум на пяти округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По предварительным итогам выборов в Шадринскую городскую думу (Курганская область), как минимум в пяти из 24 округов лидируют не единороссы. Еще по одному округу итоги не подводились. В прошлом созыве у «Единой России» изначально было 100% мандатов в городском парламенте Шадринска.

Предварительные итоги голосования в Шадринске опубликованы в ГАС «Выборы». Согласно им, «Справедливая Россия» может рассчитывать на три мандата в городской думе. Депутатами от этой партии могут стать Юлия Загваздина (округ №12, 303 голоса), Александр Бухаров (округ №15, 259 голосов), Валерий Мурзин (округ №18, 214 голосов).

Представитель КПРФ Игорь Оболдин пока побеждает В избирательном округе №19 с 228 голосами. В округе №17 текущим лидером является самовыдвиженец Максим Подгорбунских (265 голосов). Итоги голосования по округу №23 пока в ГАС «Выборы» не опубликованы.

Единороссы предварительно лидируют в 18 избирательных округах. Однако на некоторых из них представители партии власти побеждают с минимальным отрывом от соперников. Так, действующий председатель Шадринской гордумы Владимир Шмаков в округе №6 набрал 146 голосов. За справедливоросса Александра Гладырева проголосовали 125 избирателей. Единоросс Григорий Задорин набрал 202 голоса — всего на 10 голосов больше, чем самовыдвиженец Александр Благинин.

На предыдущих выборах в Шадринскую гордуму единороссам удалось взять 100% мандатов. Однако в этом году депутаты Анатолий Черных и Михаил Богданов вышли из партии. В середине августа Шадринск признали самым протестным городом Курганской области и одним из самых конфликтных в УрФО.