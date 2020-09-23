23 сентября 2020

Жителя Кургана убило дверью, которую выкинули рабочие. ФОТО

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Помещение Росимущества Курганской области. Курган., коридор администрации, дверь без таблички
Дверь упала на мужчину с пятого этажа (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане мужчина скончался из-за того, что на него с пятого этажа упала дверь. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба СУ СК по Курганской области.

По данным следствия, 22 сентября двое рабочих спускали строительный мусор из помещения промышленного предприятия. «В нарушение норм безопасности, приняв самостоятельное решение, двое рабочих выкинули из окна пятого этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину», — рассказали в пресс-службе.

42-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и позже умер в больнице. Рабочих обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас ведется следствие. Выясняются обстоятельства случившегося.

Фотография с места происшествия
Фото: СУ СК РФ по Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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