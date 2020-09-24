В Москве умерла дочь актера из «Места встречи изменить нельзя»

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8 съезд СР. Москва, справедливая россия, конкин владимир, съезд
У дочери Владимира Конкина отказали почки Фото: Владимир Андреев

Дочь актера Владимира Конкина София утонула в бассейне московского фитнес-клуба. Родные узнали об этом лишь на следующий день.

«Девушка отправилась плавать 22 сентября. На следующий день ее родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что Софья находится в реанимации», — передает «Пятый канал». Врачи боролись за жизнь дочери советского актера, однако 24 сентября она скончалась из-за отказа почек.

Обстоятельствами гибели дочери известного актера занялись сотрудники полиции. Предварительная причина смерти — утопление в пресной воде. Фитнес-клуб, где произошла трагедия, закрыли для проведения следственных действий. Близкие не верят в то, что София могла сама утонуть, так как занималась плаванием.

София — единственная дочь заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина. У артиста кроме дочери, есть еще два сына — Ярослав и Святослав. Его жена Алла десять лет назад скончалась от онкологического заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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