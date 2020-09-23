Власти курганского города объявили режим ЧС в домах

Мэрия Шадринска (Курганская область) приняла решение ввести режим ЧС на территории семи домов, что поможет оперативно найти подрядчиков для капремонта зданий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фонд капитального ремонта расторгнул контракт с фирмой «Капитал Инвест», которая занималась ремонтом семи домов в Шадринске. Данный подрядчик, по данным мэрии, не выполнил обязательства по ремонту четырех крыш и трех фундаментов. «Руководством Администрации города принято решение объявить режим ЧС в границах этих домов. Это позволит в ближайшее время выбрать подрядчиков, которые выполнят работы», — рассказали в пресс-службе.
«Мы делаем все возможное, чтобы в максимально короткие сроки были заключены договоры, и отремонтированы крыши и фундаменты», — объяснил глава города Виктор Ермишкин. По его словам, мэрия отслеживает предложения от подрядных организаций и не оставляет жителей с данной проблемой один на один.
Администрация решила ввести режим ЧС в домах, расположенных по адресам: ул. Карла Либкнехта, 27, ул. Февральская, 97, ул. Володарского, 39, ул. Гагарина, 8, ул. Труда, 35, ул. Михайловская, 87а, ул. Автомобилистов, 76. Согласно информации на сайте областного Фонда капремонта, подрядчик должен был провести работы в данных домах до конца 2019 года.
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