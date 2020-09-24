24 сентября 2020

В свердловских больницах перестали кормить врачей, лечащих COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, инфекционная больница, противочумной костюм
Медиков перестали обеспечивать питанием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области перестали обеспечивать трехразовым питанием врачей, которые работают в «красных зонах» с больными коронавирусом. Питание прекратилось с 7 сентября, сообщили URA.RU источники из медицинской среды.

«Указ губернатора о трехразовом кормлении не отменен. С чем связаны перебои, неизвестно», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе минздрава области предложили получить комментарий в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Там на вопрос корреспондента URA.RU оперативно не ответили. Также на звонок корреспондента и сообщение в месенджере не отреагировал замгубернатора, курирующий соцполитику региона, Павел Креков.

Обеспечение бесплатным питанием сотрудников больниц, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и в наблюдении за контактными, было обеспечено региональным минздравом по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Указ об этом был подписан в начале апреля 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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