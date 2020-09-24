Челябинский депутат Госдумы получил важный пост на выборах-2021

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с представителями партий УрФО в полпредстве. Екатеринбург, гартунг валерий
Валерий Гартунг возглавит избирательный штаб «Справедливой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг возглавит избирательный штаб «Справедливой России» на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный специалист секретариата партии Эмилия Затолочная.

«На президиуме центрального совета партии лидер партии Сергей Миронов обозначил, что избирательный штаб возглавит Валерий Гартунг», — рассказала Затолочная. По ее словам, сам Миронов будет руководить и курировать всю кампанию.

Получить оперативный комментарий у самого Валерия Гартунга на момент публикации не получилось. На имеющийся в редакции номер телефона не удалось дозвониться.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...