Челябинский депутат Госдумы получил важный пост на выборах-2021

Валерий Гартунг возглавит избирательный штаб «Справедливой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг возглавит избирательный штаб «Справедливой России» на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный специалист секретариата партии Эмилия Затолочная.

«На президиуме центрального совета партии лидер партии Сергей Миронов обозначил, что избирательный штаб возглавит Валерий Гартунг», — рассказала Затолочная. По ее словам, сам Миронов будет руководить и курировать всю кампанию.

Получить оперативный комментарий у самого Валерия Гартунга на момент публикации не получилось. На имеющийся в редакции номер телефона не удалось дозвониться.