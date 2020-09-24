Мэр Екатеринбурга съездил в Москву за наградой от Путина

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Пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Екатеринбург, высокинский александр
Градоначальник получил президентскую почетную грамоту в день рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил почетную грамоту президента РФ Владимира Путина в зале Большого кремлевского дворца в Москве. Как сообщили в пресс-службе мэрии, награду главе города вручил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Указ о почетной грамоте для Высокинского за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» был подписан еще в конце мая. «Сергей Кириенко <…> в четверг, 24 сентября, вручил главе Екатеринбурга почетную грамоту президента Российской Федерации», — говорится в сообщении мэрии.

Сегодня Высокинский празднует 47-летие. С 23 сентября он находится в командировке в Москве. Как рассказал URA.RU пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов, завтра глава Екатеринбурга продолжит свою работу в столице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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